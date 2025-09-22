Полторы тысячи гранат и 356 мин изъяли у подпольных оружейников в 32 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 43 жителя из 32 регионов России, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по месту жительства подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, а также в республиках Крым, Алтай, Северная Осетия — Алания, Хакасия и других регионах.

«В результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей», — отметили в ведомстве.

Также изъяли 17 гранатометов, семь артиллерийских снарядов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, 1503 гранаты, свыше 120 тысяч патронов различного калибра и более 250 килограммов взрывчатки.

Работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом средств поражения, продолжают.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии более двух тысяч раз выехали по сигналу тревоги за неделю. Всего за этот период они обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях.