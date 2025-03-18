Росгвардия Подмосковья совершила 2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю

Сотрудники Росгвардии совершили свыше двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как сообщили в ведомстве, всего росгвардейцы обеспечили безопасность более 160 мероприятий за неделю. За это время они также задержали свыше 900 человек по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений.

«Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 1174 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 104 единицы оружия. Составлено 193 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — добавили в службе.

Подразделения спецназа также выполнили около 20 задач по силовому сопровождению мероприятий.