Росгвардия Подмосковья совершила 2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю

Сотрудники Росгвардии совершили свыше двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
Как сообщили в ведомстве, всего росгвардейцы обеспечили безопасность более 160 мероприятий за неделю. За это время они также задержали свыше 900 человек по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений.
«Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 1174 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 104 единицы оружия. Составлено 193 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — добавили в службе.
Подразделения спецназа также выполнили около 20 задач по силовому сопровождению мероприятий.
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