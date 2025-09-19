Полторы тонны кокаина перехватили в порту Санкт-Петербурга

Сотрудники ФСБ при поддержке таможенников пресекли попытку ввезти контрабандой полторы тонны кокаина в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В спецслужбу поступил сигнал из-за границы, что на судне, идущем из Эквадора, везут наркотики. При проверке в контейнере нашли 1500 килограммовых брикетов с порошком. Экспертиза показала, что это действительно кокаин.

Возбуждено уголовное дело. Участникам наркотрафика грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В июле петербургские таможенники нашли 820 килограммов кокаина под полом одного из контейнеров на судне, тоже прибывшем из Эквадора. Участники схемы по наркотрафику пытались прикрыть свой опасный груз бананами.