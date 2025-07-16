Таможенники нашли 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами

Сотрудники ФСБ и таможенники предотвратили ввоз в Россию 820 килограммов кокаина. Об этом сообщил сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС Евгений Киселев.

Перед этим спецслужбы получили информацию, что преступная группировка хочет организовать канал поставок наркотиков из Южной Америки в Россию. Поэтому они решили особо тщательно досматривать суда, приходящие из региона.

Под полом одного из прибывших из Эквадора контейнеров с бананами обнаружили 820 килограммовых брикетов с сильно пахнущим порошком. Экспертиза показала, что это наркотик. Возбуждено уголовное дело. Виновных ждет лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге гражданина Эквадора, который планировал продать 23 килограмма кокаина.