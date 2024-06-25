Полиция задержала отца дагестанских боевиков по статье о хулиганстве

«Коммерсант»: экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители задержали бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, отца двух боевиков, устроивших теракт в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщил «Коммерсант».

Экс-главу района задержали по статье о мелком хулиганстве. По информации издания, мужчине могут предъявить обвинения в пособничестве терроризму.

Террористы напали 23 июня на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Из-за теракта погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников МВД. Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день уволил Омарова с должности главы Сергокалинского района, сообщили «Известия».

В числе ликвидированных боевиков были Осман и Адиль Омаровы — сыновья экс-чиновника, в теракте также участвовал его племянник — 32-летний Абдусамад Амадзиев.

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