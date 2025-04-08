Россиянам объяснили, как вернуть украденные мобильным вирусом деньги

МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк и полицию

Обокраденные с помощью телефонного вируса россияне могут вернуть деньги, если вовремя обратятся в банк и полицию. МВД утвердило алгоритм действий на случай мошенничества, сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители посоветовали не пытаться отыскать и обезвредить вирус самостоятельно. Вместо этого следует отключить мобильный телефон, извлечь СИМ-карту и связаться с банком, чтобы заблокировать операции с расчетным счетом.

Затем нужно подать заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировании доступа к мобильному банку. Его копию можно отправить по факсу или по электронной почте в виде скана, чтобы занести оригинал позже. Получив детализацию с расчетного счета, пострадавший должен обратиться в банк получателя, потребовать приостановить платеж и вернуть деньги.

Еще один день останется на поход в полицию. Правоохранители попросят приложить к заявлению о хищении документальное подтверждение, в том числе выписку по банковскому счету и справку из банка.

К уголовной ответственности привлекут не только аферистов, но и соучастников преступления. Им грозят до 10 лет тюрьмы.