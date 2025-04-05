В тюрьму за WhatsApp. Юрист объяснил, что грозит сдающим свой номер в аренду
Юрист Курочкин: аренду номера телефона могут счесть соучастием
Мошенники начали покупать аккаунты и номера телефонов у молодых людей и даже детей. С этих «чистых» номеров они обзванивают своих жертв. МВД уже предупредило, что за передачу своего WhatsApp* злоумышленникам может грозить до 10 лет тюрьмы. На стриме 360.ru эксперт по кибербезопасности и юрист Алексей Курочкин рассказал ведущей Регине Ореховой, как действуют мошенники и что делать, чтобы обезопасить своих детей.
Услуга аренды мессенджеров пока в публичном поле появляется редко. Однако мошенники пользуются такой уловкой уже давно. Российская полиция приводила в пример десятилетнего ребенка, который отдал свой аккаунт за полторы тысячи рублей.
Позднее выяснилось, что номером стал пользоваться преступный кол-центр.
«Мошенники пытаются получить аккаунты молодых людей, потому что им важно, чтобы номер действительно принадлежал живому человеку, где-то был уже зарегистрирован, максимально пробивался. Другого теневого рынка пока в этой отрасли не существует», — объяснил Алексей Курочкин.
Пресс-служба Сбера ранее также приводила в пример ситуации, когда мошенники арендуют и аккаунты детей в соцсетях и мессенджерах, предлагая от 500 до 2000 рублей в час. Злоумышленники используют такие номера для массовых обзвонов и рассылок. Специалист Курочкин полагает, что бороться с этим нужно в первую очередь самим родителям, проводя разъяснительную работу.
Как детям говорят, что нельзя открывать дверь чужим дядям и нельзя садиться в машину к постороннему человеку, то точно так же нужно рассказать, что сейчас твой номер телефона — это твой, можно сказать, уже почти документ. К нему привязаны и банки, и другие сервисы.
Алексей Курочкин
Поэтому, добавил специалист, ребенку нужно пояснить, что давать свой номер неизвестным людям точно не стоит. Точно так же, как нельзя отдавать, к примеру, свой паспорт. Была бы полезна и социальная реклама на ту же тему.
МВД при этом уже пригрозило десятилетним сроком тем, чей аккаунт в аренде использовался в преступных схемах. Четкой законодательной базы под такой угрозой пока нет.
«Скорее всего, здесь соучастие в преступлении власти попытаются подтянуть. Но, поймите, если вы дали кому-то автомобиль, и он совершил преступление, это еще не значит, что вас в тоже в нем обвинят. Однако ходить на допросы, писать объяснительные, придется долго», — добавил специалист Курочкин.
Ранее IT-специалист рассказал, что мошенники научились использовать самозапреты на кредиты.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.