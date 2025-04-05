В тюрьму за WhatsApp. Юрист объяснил, что грозит сдающим свой номер в аренду

Мошенники начали покупать аккаунты и номера телефонов у молодых людей и даже детей. С этих «чистых» номеров они обзванивают своих жертв. МВД уже предупредило, что за передачу своего WhatsApp* злоумышленникам может грозить до 10 лет тюрьмы. На стриме 360.ru эксперт по кибербезопасности и юрист Алексей Курочкин рассказал ведущей Регине Ореховой, как действуют мошенники и что делать, чтобы обезопасить своих детей.

Услуга аренды мессенджеров пока в публичном поле появляется редко. Однако мошенники пользуются такой уловкой уже давно. Российская полиция приводила в пример десятилетнего ребенка, который отдал свой аккаунт за полторы тысячи рублей.

Позднее выяснилось, что номером стал пользоваться преступный кол-центр.

«Мошенники пытаются получить аккаунты молодых людей, потому что им важно, чтобы номер действительно принадлежал живому человеку, где-то был уже зарегистрирован, максимально пробивался. Другого теневого рынка пока в этой отрасли не существует», — объяснил Алексей Курочкин.

Пресс-служба Сбера ранее также приводила в пример ситуации, когда мошенники арендуют и аккаунты детей в соцсетях и мессенджерах, предлагая от 500 до 2000 рублей в час. Злоумышленники используют такие номера для массовых обзвонов и рассылок. Специалист Курочкин полагает, что бороться с этим нужно в первую очередь самим родителям, проводя разъяснительную работу.