Мошенники начали следить за россиянами через умные зубные щетки
МВД: мошенники могут взломать систему умного дома для слежки за хозяевами
Мошенники придумали, как взломать систему умного дома для создания сети, зараженной вредоносным ПО. Об этом сообщили в МВД, с материалами ознакомился ТАСС.
Злоумышленники создают на устройствах ботнет — сеть, зараженную вирусами. Так они могут сделать систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты.
Еще технику взламывают для слежки за жертвой. Данные нужны для возможного ограбления. Например, взлом умной зубной щетки, и датчики температуры смогут рассказать, дома ли хозяин.
В МВД посоветовали при выборе системы умного дома опираться на крупные компании, успевшие зарекомендовать себя на рынке. При установке устройства поставить надежный пароль, а также изменить имя сети при настройке.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали рассылать россиянкам приглашения на якобы омолаживающие процедуры. Аферисты пытаются завлечь их «бесплатной» услугой.