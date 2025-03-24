Мошенники начали следить за россиянами через умные зубные щетки

МВД: мошенники могут взломать систему умного дома для слежки за хозяевами

Мошенники придумали, как взломать систему умного дома для создания сети, зараженной вредоносным ПО. Об этом сообщили в МВД, с материалами ознакомился ТАСС .

Злоумышленники создают на устройствах ботнет — сеть, зараженную вирусами. Так они могут сделать систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты.

Еще технику взламывают для слежки за жертвой. Данные нужны для возможного ограбления. Например, взлом умной зубной щетки, и датчики температуры смогут рассказать, дома ли хозяин.

В МВД посоветовали при выборе системы умного дома опираться на крупные компании, успевшие зарекомендовать себя на рынке. При установке устройства поставить надежный пароль, а также изменить имя сети при настройке.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали рассылать россиянкам приглашения на якобы омолаживающие процедуры. Аферисты пытаются завлечь их «бесплатной» услугой.