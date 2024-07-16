Полиция изъяла документы администрации района в Дагестане

Полицейские в Дагестане провели выемку документов из администрации Бабаюртовского района. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

«Правоохранительные органы проводят выемку документов и проверяют работу администрации в период за 2023–2024 годы», — заявили в пресс-службе.

Несмотря на визит полицейских, районная администрация продолжила работу в штатном режиме.

В конце июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погибли 22 человека. Правоохранительные органы уничтожили пятерых боевиков, которые причастны к террористическим актам.

Глава республики Сергей Меликов позднее отмечал, что террористы оказались выходцами из уважаемых семей в Сергокалинском районе, которые известны достижениями в спорте, бизнесе и общественной деятельности. Он отмечал, что жители регион не разделяют идеи террористов.