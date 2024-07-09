Меликов заявил, что террористы в Дагестане были выходцами из уважаемых семей

Боевики, устроившие 23 июня теракт в Дагестане, были выходцами из уважаемых семей. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, его слова привело РИА «Новости» .

«Террористами оказались выходцами из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей», — сказал он на встрече с представителями общественности этого района.

Он отметил, что члены этих семейств были успешны в общественной деятельности, бизнесе и спорте. Также он подчеркнул, что жители республики не разделяют идеи террористов.

Ранее всех сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, находившихся под административным арестом, выпустили на свободу.