Меликов заявил, что террористы в Дагестане были выходцами из уважаемых семей

Фото: РИА «Новости»

Боевики, устроившие 23 июня теракт в Дагестане, были выходцами из уважаемых семей. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, его слова привело РИА «Новости».

«Террористами оказались выходцами из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей», — сказал он на встрече с представителями общественности этого района.

Он отметил, что члены этих семейств были успешны в общественной деятельности, бизнесе и спорте. Также он подчеркнул, что жители республики не разделяют идеи террористов.

Ранее всех сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, находившихся под административным арестом, выпустили на свободу.

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