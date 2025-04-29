МВД перекрыло канал незаконной миграции через фиктивные браки в Москве

Сотрудники полиции в Московском регионе и Калужской области задержали организатора и пособников незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, 39-летний житель Истры разработал криминальную схему по легализации пребывания иностранцев в России через заключение фиктивных браков. Он открыто рекламировал свои услуги и раздавал флаеры в московском метро. Его подельники искали россиянок, готовых фиктивно выйти замуж за мигрантов.
В преступной схеме участвовали сотрудники ЗАГСа.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нарушения при приеме экзаменов у мигрантов в России грозят лишением свободы сроком до 15 лет.
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