Покушение на Трампа? Возле Белого дома застрелили вооруженного мужчину

Сотрудники Секретной службы нейтрализовали мужчину после вооруженного столкновения с полицией. Об этом сообщила пресс-секретарь службы Энтони Гульельми в соцсети Х .

Правоохранители получили информацию, что в Вашингтон направляется вооруженный подозрительный мужчина, который хочет покончить с собой. Полиция нашла около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра автомобиль стрелка, а затем и его самого.

Он начал размахивать оружием, и правоохранители открыли по нему огонь. Мужчину госпитализировали, информация о его состоянии не поступала.

Ранее вооруженный пистолетом злоумышленник захватил больницу в Пенсильвании. Он ворвался в отделение интенсивной терапии и взял несколько человек в заложники. Преступник выстрелил во врача, медсестру и смотрителя. Все они выжили.

Позже стрелок открыл огонь по полицейским, один из них погиб. Правоохранители ликвидировали преступника в ходе операции по освобождению заложников.