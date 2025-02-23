Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в больнице в Пенсильвании

ABC: в Пенсильвании стрелок захватил больницу, один человек погиб

В больнице в Пенсильвании произошла стрельба. Один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.

Нападение на медицинское учреждение произошло накануне. Стрелок Диогенес Ортиз, вооруженный пистолетом, вошел в отделение интенсивной терапии и взяли несколько сотрудников в заложники.

«Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии», — сообщили журналисты.

Злоумышленник выстрелил в троих полицейских, один из них погиб. Стрелка ликвидировали. Власти организовали расследование по факту случившегося.

В Москве житель многоквартирного дома выстрелил в соседей из сигнального пистолета из-за лая собак. Он также светил в животных лазерной указкой.