Против покончившей с собой Галицкой возбудили дело о клевете

В отношении Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания в Подмосковье, ранее возбудили уголовное дело о клевете. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Анна Бутырина.

По ее словам, 26 декабря 2025 года следствие возбудило дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ. Основанием стало распространение заведомо ложных сведений в адрес Александра Галицкого.

Шестого февраля Истринский городской суд арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по другому делу — о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа.

Из материалов, имеющихся у РИА «Новости», следует, что в ноябре 2025 года суд штата Невада признал брак Галицких недействительным. В деле фигурировали свидетельство о регистрации брака в США от мая 2010 года, а также решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное в марте 2025 года.

Сегодня член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что Галицкая умерла в изоляторе временного содержания.