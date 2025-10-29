Появилось видео задержания «смотрящего» из Чечни в Уфе

Задержание «смотрящего за Башкирией»* из Чечни в Уфе сняли на видео. Информацию о поимке предполагаемого преступника подтвердили в Следственном комитете региона.

«По версии следствия, не позднее апреля 2023 года обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии на территории Республики Башкортостан», — заявили в ведомстве.

Злоумышленник приобрел безоговорочный авторитет и организационно-распорядительные функции в криминальной среде. Он занимался сплочением уголовников, разрешением конфликта между ними и контролем за сбором денег в «общак».

Деятельно «смотрящего»* пресекли следователи СК и сотрудники УФСБ по Башкирии. Мужчине предъявили обвинение.

*«АУЕ» — запрещенная в России экстремистская организация.