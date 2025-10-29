«Смотрящего» из Чечни поймали в Уфе: два года он контролировал преступный мир Башкирии

Ufa1.ru: «смотрящего» за Башкирией задержали сотрудники ФСБ в Уфе

Силовики задержали в Уфе криминального авторитета из Чечни со статусом «смотрящего за Башкирией»*. Об том сообщил сайт Ufa1.ru со ссылкой на ФСБ.

По данным следствия, злоумышленник руководил уголовниками статусом ниже и собирал деньги в «общак» по всей республике. Задержанного доставили в суд, криминального авторитета отправили в СИЗО.

Предположительно, подчинявшиеся мужчине уголовники совершали преступления высокой общественной опасности. «Смотрящий»* связывал отдельных преступников с членами ОПГ и решал конфликты.

«Пользуясь среди них безоговорочным авторитетом, он осуществлял полный контроль и координацию их преступной деятельности», — заявили в ФСБ.

Против задержанного завели дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В августе в Санкт-Петербурге к 11 годам приговорили организатора движения «АУЕ»*, который финансировал «общак» и вымогал деньги у заключенных.

*«АУЕ» — запрещенная в России экстремистская организация.