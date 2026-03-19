Появилось видео задержания причастных к теракту против новокаховского депутата

Задержание причастных к теракту против депутата из Новой Каховки сняли на видео. Кадры показал Центр общественных связей ФСБ.

Силовики поймали исполнителя подрыва и его сообщника. Один из фигурантов связался с представителями СБУ и получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

«Совершил в начале октября [теракт] способом заложения взрывного устройства, которое мне передали сотрудники спецслужб Украины. Цель — запугивание мирного населения», — сознался исполнитель.

Его соучастник рассказал, что из полученных от СБУ компонентов сделали бомбу.

«Установили, взорвали», — добавил он.

Предполагаемого террориста — убийцу новокаховского депутата арестовали. Ему грозит пожизненный срок.