Появилось видео задержания причастных к теракту против новокаховского депутата
Задержание причастных к теракту против депутата из Новой Каховки сняли на видео. Кадры показал Центр общественных связей ФСБ.
Силовики поймали исполнителя подрыва и его сообщника. Один из фигурантов связался с представителями СБУ и получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.
«Совершил в начале октября [теракт] способом заложения взрывного устройства, которое мне передали сотрудники спецслужб Украины. Цель — запугивание мирного населения», — сознался исполнитель.
Его соучастник рассказал, что из полученных от СБУ компонентов сделали бомбу.
«Установили, взорвали», — добавил он.
Предполагаемого террориста — убийцу новокаховского депутата арестовали. Ему грозит пожизненный срок.