Появилось видео задержания подозреваемой в убийстве ребенка, найденного в чемодане в Перми

СК показал кадры задержания подозреваемой в убийстве ребенка в Перми

Управление Следственного комитета по Пермскому краю показало видео с задержания Ирины Шатовой, которую подозревают в убийстве девятилетнего мальчика, найденного в чемодане в Перми. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На них женщина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил ей причину задержания и спросил, имеет ли та возражения. Подозреваемая ответила, что не имеет.

Тело ребенка нашли в чемодане на помойке 12 июля. На трупе были следы удушья и колото-резаные раны.

Следователи провели обыски в квартире, где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

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