Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти

В Ленобласти силовики схватили подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе. Мужчина скрывался в лесу на территории Сланцевского района, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Молодого человека настигли бойцы СОБР «Гранит», ОМОН «Бастион», вневедомственной охраны и подразделения БПЛА территориального управления Росгвардии. Он скрылся в лесу, надев камуфляж, прихватив с собой рюкзак и нож.

Убийство произошло 23 апреля в Кингисеппе. Оперуполномоченный Дмитрий Семеновых узнал в прохожем объявленного в розыск парня и попытался задержать, но получил смертельный удар ножом в шею. Преступник скрылся.

Подозреваемому 19 лет, он родился в Сланцах. Следком возбудил уголовное дело, за нападение на полицейского ему грозит наказание от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.