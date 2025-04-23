В Ленобласти неизвестный зарезал полицейского

В Ленобласти злоумышленник убил полицейского, ударив ножом в шею

Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил полицейского, ударив его ножом в шею. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для задержания преступника по тревоге подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района.

Днем 23 апреля в районе дома 22 по проспекту Карла Маркса 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего с разыскиваемым преступником по приметам.

Злоумышленник при попытке задержания нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею и скрылся. Ориентировку на подозреваемого передали в полицию соседних районов, отметила Волк. На место происшествия выехало руководство главка управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Подмосковье поймали мужчину, едва не зарезавшего сотрудника полиции.