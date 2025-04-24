Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти задержали

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предполагаемым преступником оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Молодой человек несколько часов прятался в лесном массиве Сланцевского района, где его и взяли правоохранители.

По данным 78.ru, во время задержания была стрельба.

Против молодого человека завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Днем ранее в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска остановил прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. Злоумышленник нанес полицейскому удар ножом в шею и скрылся. Для его задержания по тревоге подняли весь личный состав районной полиции.