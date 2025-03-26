Появилось видео задержания оскорбившего ФСБ спортсмена из Краснодара

Суд в Краснодаре арестовал оскорбившего ФСБ и участников СВО чемпиона Ваняна

Чемпион мира по жиму лежа среди любителей Владимир Ванян получил 13 суток ареста за неповиновение полиции. 360.ru показал видео его задержания.

Силовики нагрянули к Ваняну из-за пьяного стрима на YouTube-канале. Спортсмен 24 марта нецензурно высказался в адрес участников спецоперации на Украине и сотрудников ФСБ, пригрозил оружием. Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что при задержании он отказался показать документы, накричал на полицейских и попытался сбежать.

«Приношу искренние извинения сотрудникам ФСБ за неадекватное поведение. <…> Прошу прощение искренне у военнослужащих СВО. Готов защищать Россию с оружием на руках», — сказал он после задержания.

Ленинский районный суд Краснодара арестовал Ваняна на 13 суток за выходку по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Правоохранители составили протоколы еще за два нарушения — мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России.

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