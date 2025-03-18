Появилось видео с задержанным комиком Артемием Останиным

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке покинуть Россию. Сотрудники Следственного комитета России привезли юмориста на допрос в Москву. Видео опубликовали в пресс-службе СК России.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние извинения», — сказал Останин.

По данным следствия, во время своего выступления в Москве подозреваемый позволил себе оскорбительные высказывания в адрес инвалидов. Следователи завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Движение «Зов Народа» поблагодарило правоохранительные органы за задержание скандального стендап-комика. Председатель движения Сергей Зайцев пожелал Останину заслуженного и сурового наказания.