Появилось видео с москвичом, пытавшимся провезти бомбу в машине

Появилось видео с водителем в Москве, который перевозил бомбу в багажнике машины. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось прошедшей ночью. По данным источника, полицейские остановили подозрительный автомобиль недалеко от института ГосНИИП. Правоохранители сразу заподозрили, что шофер что-то скрывает: он вел себя нервно.

Когда мужчина по просьбе полицейских открыл багажник, то стражи порядка увидели внутри взрывное устройство.

Ранее бомбу в рюкзаке попыталась пронести завербованная мошенниками студентка в Волгодонске Ростовской области. Устройство нужно было передать чиновнику. Задержанная рассказала на допросе, что аферисты обманным путем узнали код из СМС-сообщения и получили доступ к ее данным. Потом пригрозили уголовной ответственностью и заставили выполнить задание, чтобы «решить вопрос».