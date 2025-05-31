Появилось видео с места убийства девушки на Бескудниковском бульваре в Москве

Ссора из-за ревности стоила жизни двум молодым людям — 19-летний парень приревновал бывшую девушку, убил ее, а потом и себя. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия на Бескудниковском бульваре в Москве.

«Парень с девушкой расстались, тот заревновал, зарезал девушку, а ее нового парня ранил в глаза ножом, а потом себя убил», — рассказал 360.ru очевидец Нурбек.

Убийство произошло вечером 31 мая. Парень приревновал бывшую подругу, прогуливающуюся по бульвару с новым приятелем. Он подошел к паре, избил соперника, а на девушку напал с ножом. От полученных ран та скончалась на месте. После этого нападавший покончил с собой. По свидетельству очевидцев, новый приятель девушки получил повреждение в области глаз.

Тела молодых людей обнаружили у одного из жилых домов, вызвали скорую и полицию. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство».