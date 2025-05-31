В Москве встреча в парке закончилась двойным убийством из-за ревности

Парень убил бывшую девушку из-за ревности и покончил с собой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в официальном Telegram-канале .

Вечером 31 мая на Бескудниковском бульваре между подростками разгорелся конфликт на почве личных отношений. 17-летняя девушка прогуливалась с новым знакомым, когда к ним подошел ее бывший.

Ссора быстро переросла в драку — парень избил соперника, после чего нанес девушке ножевое ранение. Она скончалась на месте. После этого нападавший покончил с собой.

Тела погибших обнаружили у одного из жилых домов. Очевидцы вызвали полицию и скорую. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте трагедии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Я живу в 50 метрах от места происшествия. Видела все своими глазами. На газоне у дороги лежало два трупа. Было четыре скорых, Росгвардия, все оцеплено», — рассказала редакции 360.ru свидетельница.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте работают следователи и криминалисты московского Следственного комитета.

Ход расследования находится на контроле у Тимирязевской межрайонной прокуратуры. Установлено, что ревнивому молодому человеку было всего 19 лет.

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