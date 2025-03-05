Боевиков, обстрелявших правоохранителей, блокировали в Махачкале

Группировку из четырех человек, которые планировали нападение на объект правоохранительных органов, выявили в Дагестане. Силовики блокировали их на окраине поселка Семендер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, ночью в Кировском районе Махачкалы при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из автомобилей силовики обнаружили «группу лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов».

При попытке задержания злоумышленники открыли огонь по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, правоохранители принимают меры для их нейтрализации.

Перед этим администрация Махачкалы сообщила о введении в поселке Семендер режима контртеррористической операции. Жителей домов из этого района эвакуировали, уточнили в НАК.