Стали известны детали поножовщины в квартире на юго-западе Москвы

После драки с ножами в Москве погиб один человек и трое пострадали

Массовая драка с применением холодного оружия произошла на юго-западе Москвы. В результате умер человек, еще трое пострадали, сообщил в Telegram-канале столичный департамент здравоохранения.

«По адресу Обручева, 28к7 на девятом этаже жилого дома произошла массовая драка с применением холодного оружия», — уточнили в сообщении.

Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. На вызове работали четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что днем 2 августа 18-летний юноша нанес ножевые ранения своим родителям и старшей сестре в квартире на улице Обручева. После поножовщины тело молодого человека нашли под окнами дома.