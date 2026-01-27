Появилось видео с допросом задержанных за подготовку теракта на Урале

В Свердловской области допросили трех россиян, задержанных по подозрению в подготовке теракта. Видео с допроса предоставил ЦОС ФСБ.

Трое задержанных россиян 1979, 1981 и 1984 годов рождения — сестра и два брата. Женщина рассказала силовикам, что с ней связался представитель ВСУ. Она стала сотрудничать с ним, а позже предложила это братьям.

«Я сообщила, что мои братья также согласились принять участие в конфиденциальном сотрудничестве с представителем ВСУ. <…> Он дал задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты», — сказала она.

Когда россияне отправили куратору фотографии, он приказал сжечь один из шкафов.

В местах проживания задержанных нашли электронные устройства, на которых была переписка с куратором. Также у подозреваемых были инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.