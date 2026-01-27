Два брата и сестра планировали теракт на железной дороге на Урале

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб», — уточнили в ЦОС.

Трое фигурантов — родные братья и сестра — получали указания от куратора через Telegram. Во время обысков у них обнаружили средства связи с перепиской и инструкциями для изготовления зажигательных устройств. Их и компоненты для сборки у неудавшихся террористов изъяли.

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Сейчас против них осуществляется сбор доказательств для квалификации действий по статье о государственной измене. По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее россиянина приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта в Подмосковье в преддверии Дня Победы. Мужчину также внесли в реестр экстремистов и террористов.