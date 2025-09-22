Появилось видео из суда по делу о массовом отравлении «Мистером Сидром»

Красноглинский суд Самары приговорил производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова и поставщика ядовитого сырья Артема Айрапетяна к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Кадры из суда передал корреспондент 360.ru.

Подсудимые отказались от комментариев журналистам.

В 2023 году напитком насмерть отравились 50 человек, еще 63 пострадали. Сами Гусейнов и Айрапетян заявили, что не знали о метаноле в сидре.

Один из потерпевших ранее рассказал на заседании суда, что похоронил жену из-за отравленного напитка и теперь вынужден один воспитывать двух детей. Он заявил, что не ждет извинений от подсудимых.