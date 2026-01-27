Появилось видео из подъезда в Москве, где мужчина пытался зарезать жену и сына

В жилой дом в Москве, где мужчина пытался зарезать жену и сына, приехали журналисты. Корреспондент 360.ru снял пятна крови, до сих пор заметные на этаже.

Накануне мужчина выпил и, поссорившись с супругой и ребенком, четыре раза ударил ножом женщину и восемь — мальчика. Раненые сумели выбежать из квартиры, добежать до соседей и попросить о помощи — это и спасло им жизнь.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Источник 360.ru сообщал, что нападавший наблюдается у психиатра в одной из частных клиник с диагнозом обсессивно-компульсивное расстройство. Ему 43 года, мужчина работает продавцом-консультантом в салоне оптики, принадлежащем жене. В прошлом году его штрафовали за то, что выпивал в неположенном месте.