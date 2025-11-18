Появилось видео допроса задержанных пособниц ВСУ из Херсонской области

Правоохранители пресекли деятельность двух женщин в Херсонской области 1978 и 1981 годов рождения. Их подозревают в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Видео с ними предоставил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что указанные лица инициативно собирали и передавали посредством мессенджера Telegram сотрудникам ГУР МО Украины сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Против женщин возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Их арестовали. Сейчас проводят следственные мероприятия для установки всех обстоятельств случившегося.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы за государственную измену и подготовку диверсии. Он по заданию украинских кураторов собирал информацию, а в будущем хотел перейти на сторону ВСУ.