Сегодня 10:15 Появилось фото шприца, из которого москвич отравил ртутью пироги соперника 0 0 0 Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве Криминал

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Уголовное дело

Больницы

Москва

В пятницу, 14 февраля, вскрылись подробности нашумевшего отравления ртутными пирожками в Москве. Оказалось, что его подстроил один из пострадавших — добавил ртуть в еду, когда второй не видел. Прокуратура Москвы опубликовала фото улики.

О происшествии стало известно три дня назад. Два человека попали в больницу после трапезы в одной из московских пекарен — в безобидных булочках оказалась начинка с тяжелым металлом. Сначала подозрения пали на заведение, началось расследование, пекарню опечатали. Но оказалось, что ее сотрудники были ни в чем не виноваты. Все дело в ревности. Именно из-за нее один мужчина отравил второго.

Фото: прокуратура Москвы / Telegram

Подробности случившегося раскрыли в СК. Выяснилось, что мужчины работают вместе, симпатизируют одной женщине и в итоге поссорились на этой почве. Первый решил расправиться с соперником: разбил четыре градусника и налил ртуть в шприц. Потом они пошли в кафе, где ревнивец незаметно добавил смертельную «приправу» в недавно купленные слойки.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Когда мужчине стало плохо, его коллега симулировал симптомы отравления, чтобы снять с себя подозрения. Обоих госпитализировали. Перед врачами тоже пришлось разыгрывать спектакль, однако долго притворяться не удалось. Против ревнивца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Во время расследования он пытался запутать следователей и представить все события как несчастный случай.