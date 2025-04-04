Мать зарезала ножницами пятилетнего сына в Казани

KazanFirst: в Казани мать убила ножницами пятилетнего сына

Фото: РИА «Новости»

В Казани в одном из домов на улице Фучика нашли тело пятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями. Об этом со ссылкой на источник сообщило местное издание KazanFirst

«По предварительной информации, ребенка зарезала ножницами мать. Женщине 27 лет», — сообщили авторы публикации.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства гибели ребенка.

Ранее на Кубани мать несколько раз ударила ножом в живот двухмесячного сына. Подозреваемую доставили в Следственный комитет, а потом направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Все обстоятельства гибели младенца продолжают устанавливать специалисты.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте