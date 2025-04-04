Мать зарезала ножницами пятилетнего сына в Казани

В Казани в одном из домов на улице Фучика нашли тело пятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями. Об этом со ссылкой на источник сообщило местное издание KazanFirst
«По предварительной информации, ребенка зарезала ножницами мать. Женщине 27 лет», — сообщили авторы публикации.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства гибели ребенка.
Ранее на Кубани мать несколько раз ударила ножом в живот двухмесячного сына. Подозреваемую доставили в Следственный комитет, а потом направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Все обстоятельства гибели младенца продолжают устанавливать специалисты.
Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России
Появилось видео после ДТП с перевернувшейся скорой на юге Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте