Убившей и выкинувшей сына на помойку пермячке дали 18 лет колонии

Пермский краевой суд приговорил местную жительницу к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за убийство малолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимая в июле 2024 года задушила своего сына. После этого преступница положила труп в чемодан и отнесла его на мусорную площадку.

«Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым и прокурором Светланой Плотниковой», — отметили в пресс-службе.

Ранее тело убитого новорожденного нашли в Псковской области. Труп находился в женской сумке, брошенной в лесу в районе деревни Рудня Себежского района. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Сети появились сообщения, что тело нашла местная пенсионерка. Бежевая сумка с трупом находилась за остановкой возле трассы. Экспертиза установила, что ребенка задушили.