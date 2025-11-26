Появилось фото с места убийства девочкой-подростком матери в Петербурге

Фото: 360.ru

Появилось фото из квартиры в Петербурге, где 13-летняя девочка, предположительно, убила собственную мать. Как сообщил источник 360.ru, 46-летнюю женщину смертельно ранили ножом в шею.

Девочка призналась, что это сделала она. У нее есть порез на руке.

Отец семейства ночью таксовал в районе Купчино. Дома его не было.

ГУ Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Фото: ГУ Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи», — уточнили в СК.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы. Устанавливаются все детали произошедшего.

Как стало известно ранее, подросток сама вызвала полицию. Изначально она говорила, что в квартиру ворвался незнакомец, ранил ее, зарезал мать, а затем устроил пожар и скрылся.

