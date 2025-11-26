Появилось фото с места убийства девочкой-подростком матери в Петербурге

Появилось фото из квартиры в Петербурге, где 13-летняя девочка, предположительно, убила собственную мать. Как сообщил источник 360.ru, 46-летнюю женщину смертельно ранили ножом в шею.

Девочка призналась, что это сделала она. У нее есть порез на руке.

Отец семейства ночью таксовал в районе Купчино. Дома его не было.