Появилось фото с места убийства девочкой-подростком матери в Петербурге
Появилось фото из квартиры в Петербурге, где 13-летняя девочка, предположительно, убила собственную мать. Как сообщил источник 360.ru, 46-летнюю женщину смертельно ранили ножом в шею.
Девочка призналась, что это сделала она. У нее есть порез на руке.
Отец семейства ночью таксовал в районе Купчино. Дома его не было.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи», — уточнили в СК.
Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы. Устанавливаются все детали произошедшего.
Как стало известно ранее, подросток сама вызвала полицию. Изначально она говорила, что в квартиру ворвался незнакомец, ранил ее, зарезал мать, а затем устроил пожар и скрылся.