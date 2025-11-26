Девочка-подросток убила мать в Петербурге: женщину нашли с ножевой раной на шее

В Петербурге подросток, предположительно, убил свою мать. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

В ночь на 26 ноября в квартире на улице Ковалевской нашли женщину с ножевой раной на шее.

По данным РЕН ТВ, 13-летняя девочка связалась с полицией и рассказала свою версию случившегося. По ее словам, в квартиру проник неизвестный, который убил мать и ранил саму школьницу, а затем поджег квартиру и скрылся.

Сейчас девочка находится в больнице, уточнил источник 78.ru.

