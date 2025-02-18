Воронежский чиновник случайно убил человека на охоте. Трагедия произошла в «нехорошем месте»

Замглавы Воронежской области Богучарского района случайно застрелил на охоте старика. ЧП произошло в урочище Рыжая балка, когда охотник разряжал ружье. Говорят, что место это уже давно пользуется дурной славой, отметило издание vrn.aif.ru .

По данным Telegram-канала Baza, несколько дней назад чиновник поехал на охоту в урочище Рыжкина балка вместе с 72-летним знакомым. С собой он взял гладкоствольное ружье RADIKAL GK-A. Уже на месте попробовал разрядить его, но в этот момент случайно нажал на курок и выстрелил.

Пуля попала в пах его товарища. Пострадавший умер в больнице. После случившегося воронежец скрываться не стал. Сразу все рассказал правоохранителям. Против него возбудили уголовное дело.

«Заместитель главы администрации района сейчас находится в отпуске и максимально содействует расследованию», — процитировало vrn.aif.ru сообщение пресс-службы облправительства.

Журналисты отметили, что урочище Рыжкина балка давно обросло мрачными загадками. Люди называли его «жутковатым местечком». Это связано с легендой, передающейся из уст в уста еще с XVII века.

Подробнее о ней написано в книге «Памятная книжка Богучара». Якобы в урочище живет сильный колдун, способный останавливать судна, идущие по Дону. Убить мага можно только одним способом — застрелить золотой пуговицей. Также есть другая версия легенды — про разбойников, живущих в пещере рядом с Доном.