Появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего подростка, напавшего на сотрудников ППС в Ачхой-Мартане. Специальный репортаж с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова вышел в Telegram-канале ЧГТРК .

«Нападавший — выходец из этого села, проживавший в Москве. По приезде в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — рассказали за кадром.

Вооруженный ножом подросток напал на пост ДПС вечером 7 апреля. Один полицейский был ранен, второй скончался от ножевых ранений. Самого преступника ликвидировали ответный огнем.

Кадыров провел совещание, посвященное нападению на полицейских в Ачхой-Мартане. В репортаже показали фотографии с места нападения, на одном из которых был сам злоумышленник. Подросток лежал на асфальте без признаков жизни.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.

Глава Чечни уже поручил МВД и Росгвардии совместно с ФСБ выдворить с территории республики членов семей организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС.