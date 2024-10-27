Появились подробности убийства предпринимательницы в Балаково из-за машины

Экспертиза показала, что убитая в Саратовской области предпринимательница перед смертью отчаянно сопротивлялась. Криминалисты нашли под ее ногтями следы преступников, сообщил источник RT .

Убийство в Балаково произошло месяц назад. Подозреваемые часто бывали в районе, где жила женщина, но не знали ее лично. На допросе они сказали, что хотели украсть ее машину, чтобы сдать на запчасти или продать. Их интересовал только транспорт, дорогие драгоценности остались на покойной.

Источник телеканала в правоохранительных органах заявил, что предпринимательница боролась за свою жизнь. Когда парни похитили ее и повезли по городу, в авто работала сигнализация, а под ногтями убитой специалисты нашли частицы тканей подозреваемых. Перед смертью женщина пыталась кому-то позвонить, но это не помогло — преступники сначала придушили ее, потом дважды полоснули ножом.

Полиция задержала двух подозреваемых 19 и 20 лет, ранее не судимых. Они пройдут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.