Один из подозреваемых в убийстве предпринимательницы из Балакова признал вину

Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы Балакова признал вину

Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ночь на 23 сентября двое мужчин на Бульваре Роз в Балакове насильно усадили 47-летнюю местную жительницу в принадлежащий ей автомобиль, после чего скрылись на нем. Позднее женщину обнаружили убитой возле машины в лесополосе.

Правоохранители в рамках дела задержали двух местных жителей 19 и 20 лет. Они проверяют версию о намерении планах молодых людей завладеть машиной женщины.

«Признаю», — ответил темноволосый мужчина в наручниках в ответ на вопрос о признании вины в совершении преступления.

На опубликованном видео обоих задержанных держали в наручниках. Один из них со светлыми волосами средней длины, второй — с темными волосами и короткой стрижкой.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».