Двух молодых людей задержали за убийство женщины в Балакове

Полиция задержала двух жителей Балакова в возрасте 19 и 20 лет, подозреваемых в похищении и убийстве предпринимательницы Натальи Алешниковой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, сейчас следователи проверяют версию произошедшего с учетом показаний одного из задержанных. Он заявил о совершении преступления с целью завладеть автомобилем погибшей.
В суд планируется направить ходатайство об аресте молодых людей. Также им назначат комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
По информации следствия, в ночь на 23 сентября двое неизвестных мужчин затащили Алешникову в ее личный автомобиль и скрылись. Спустя три дня тело предпринимательницы нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе рядом с брошенной машиной.
Мотивом похищения и убийства рассматривалась месть — у Алешниковой якобы была близкая связь с женатым мужчиной.
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