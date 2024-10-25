Двух молодых людей задержали за убийство женщины в Балакове

СК: в Балакове задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимательницы

Полиция задержала двух жителей Балакова в возрасте 19 и 20 лет, подозреваемых в похищении и убийстве предпринимательницы Натальи Алешниковой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, сейчас следователи проверяют версию произошедшего с учетом показаний одного из задержанных. Он заявил о совершении преступления с целью завладеть автомобилем погибшей.

В суд планируется направить ходатайство об аресте молодых людей. Также им назначат комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

По информации следствия, в ночь на 23 сентября двое неизвестных мужчин затащили Алешникову в ее личный автомобиль и скрылись. Спустя три дня тело предпринимательницы нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе рядом с брошенной машиной.

Мотивом похищения и убийства рассматривалась месть — у Алешниковой якобы была близкая связь с женатым мужчиной.