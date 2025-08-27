Житель СНТ в Богородском округе открыл стрельбу по меняющему лампы на столбах электрику

Стрельбу из охотничьего ружья по меняющему лампы на столбах уличного освещения электрику открыл бывший председатель СНТ «Богатырь» в деревне Марьино Богородского округа. Как предположил в комментарии 360.ru свидетель происшествия и местный житель Юрий, неадекватное поведение бывшего руководителя СНТ связано с незаконной врезкой для воровства электричества.

Юрий пояснил, что сейчас у СНТ есть новый председатель, который начал разбираться с жителями, ворующими электричество. Он пригласил электрика для осмотра столбов и замены ламп.

«Один из бывших председателей, заподозренный в хищении света, увидел, что на столб залезли, достал ружье и начал стрелять. У него там, скорее всего, врезка сделана. Какая еще может быть причина?» — заявил свидетель.

Он добавил, что на место прибыли сотрудники Росгвардии, в присутствии которых бывший председатель начал угрожать жителям.

После приехали сотрудники полиции, которые зашли к председателю в дом.

По словам Юрия, два бывший председателя навели в СНТ свои криминальные порядки.

Он пояснил, что в декабре прошлого года экс-руководитель вместе с сыном избил пожилого электрика, который в обход него провел одному из жителей интернет.

«Дедушку-электрика запинали ногами, бросили в канаву. Я прибежал на помощь, избили еще и меня. После возбудили уголовное дело», — добавил местный житель.



Этот случай оказался не единственным. У организовавшей проведение газопровода жительницы сгорел дом, а у активиста, который начал изучать незаконные схемы председателя, отказали тормоза на машине.

Еще одной проблемой Юрий назвал ларек, незаконно торгующий алкоголем на территории СНТ, установленный при бывшем главе. Он добавил, что есть подозрение, что там продают наркотики.

Недавно с территории СНТ увезли бьющегося в припадках сторожа, при котором нашли сверток с неизвестным веществом.

