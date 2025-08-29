В Махачкале неизвестные открыли стрельбу в торговом центре «Этажи»

В торговом центре «Этажи» в Махачкале вечером 29 августа произошла перестрелка. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Информация о пострадавших уточняется.

По информации Telegram-канала «Эхо Дагестана», причиной стрельбы могла стать ревность. Один из местных жителей выстрелил из травматического оружия в другого мужчину, который оказывал знаки внимания его жене. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов случайно застрелили коллегу во время погони за нарушителем в Дагестане. ЧП произошло вечером 28 августа в Махачкале.