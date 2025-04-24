Появились новые кадры с места убийства жительницы Подольска

О гибели дочери от выстрела недовольного ночным шумом соседа жительница Подольска узнала через домофон, в который звонила подруга убитой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с камеры наблюдения в подъезде.

На опубликованных кадрах шокированная убийством знакомой девушка пыталась нажать на кнопки домофона, чтобы открыть дверь. Но, не справившись, просто начала кричать под окнами.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по нетрезвой компании, сидевшей на детской площадке во дворе дома на Железнодорожной улице в микрорайоне Климовск, в ночь на четверг, 24 апреля.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, стрелку не понравился шум, который молодые люди устроили на улице. Он вышел на улицу и сначала выстрелил в воздух. Собравшиеся попытались отобрать у мужчины оружие, но он нажал на курок и убил 37-летнюю женщину.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru рассказали, что в компании находился муж убитой, который сначала начал избивать стрелка, а потом его оттащили друзья.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали владельца оружия. Криминалисты завели уголовное дело об убийстве.