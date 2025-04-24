24 апреля 2025 17:23 «Звук как от петарды». Очевидцы — о смертельной стрельбе во дворе Подольска Соседи рассказали о смертельном конфликте со стрельбой во дворе Подольска 0 0 0 Эксклюзив

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Застреливший женщину из пьяной компании житель Подольска никогда не отличался странным поведением за исключением дня до убийства. Об этом 360.ru рассказал его сосед.

Он пояснил, что встретил его в вечером после похода в магазин, но обычно здоровающийся мужчина вел себя странно и прятал глаза, делая вид, что никого не замечает. «Живет на четвертом этаже. Жена у него нормальная, дочка. Почему крыша поехала — непонятно, может быть, там наркотики были, потому что подойти к компании из пяти человек даже с оружием и пытаться их выгнать — не очень нормально», — заявил собеседник 360.ru.

По его словам, выстрелы прогремели глубокой ночью. Тогда он решил, что это компания подростков, которая часто собирается во дворе.

Звук как от петарды. Я схватил телефон, начал снимать. Думал, они начнут снова поджигать, а оказалось, что это стрелял мой сосед. Там лежала женщина. Несколько человек делали ей искусственное дыхание, а остальные били соседа и кричали, что он ее убил. Житель Подольска

Мать убитой, по его словам, живет во втором подъезде. Один из друзей девушки побежал к ней, и женщина тут же выскочила на улицу. Увидев тело дочери, просто легла на него сверху и отказывалась вставать. Также в компании был муж убитой, которого удерживали от расправы над стрелком. «Он соседа вообще убить хотел, а второй его держал. Если бы не он, то было бы двое убитых во дворе», — пояснил очевидец. Собеседник 360.ru подчеркнул, что компания была нетрезвой, но не материлась, а просто громко разговаривала, чем и вызвала возмущение соседа.

Еще одна местная жительница заметила, что на детской площадке часто собираются компании, а также жильцы дома.

Выстрелы я услышала около 00:50. Потом громкие крики, это мужчины били стрелка и кричали, что он убил девушку. Потом приехали две скорые. Никто этого не ожидал. У нас двор всегда был спокойный. Жительница Подольска

В подмосковном главке МВД сообщили, что стрельбу во дворе на Железнодорожной улице микрорайона Климовск открыл местный житель: не понравился шум пьяной компании, которую он сначала попросил вести себя потише. Первый выстрел мужчина произвел в воздух. Когда у него начали отбирать оружие, нажал на курок и застрелил 37-летнюю женщину.