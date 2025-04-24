Начало смертельного конфликта со стрельбой в Подольске попало на видео

Молодая женщина стала жертвой потасовки из-за ночного шума в одном из дворов Подольска. Кадры начала перепалки показала пресс-служба прокуратуры Московской области.

На кадрах видно, как из подъезда дома вышел мужчина с предметом, похожим на винтовку. Затем он подошел к компании на детской площадке и после небольшого диалога выстрелил в воздух.

В прокуратуре уточнили, что ЧП произошло 23 апреля около часа ночи на детской площадке на улице Железнодорожной в микрорайоне Климовск.

После выстрела в воздух компания из четырех человек пыталась отобрать оружие у стрелка. Тогда он выстрелил в область груди 36-летней женщины. На место вызвали скорую, но пострадавшая умерла до приезда врачей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Личность стрелка установили, суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.