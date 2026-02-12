Появились кадры задержания замглавы Челябинской области Фалейчика

Задержание заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика провели сотрудники управления ФСБ по региону. В распоряжении 360.ru появились кадры оперативных мероприятий.

Также УФСБ устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, в том числе в должности заместителя губернатора Челябинской области, добавили в ведомстве.

По местам проживания и работы фигуранта проводят обыски. Следственный комитет завел против Фалейчика уголовное дело по статье «Получение взятки».

О задержании Фалейчика стало известно утром 12 февраля. По предварительным данным, дело касается периода работы на посту главы Копейского городского округа. Он мог получить взятку в крупном размере от директора организации детского отдыха, расследование продолжается.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что в случае доказательства вины Фалейчик ответит по всей строгости закона.