Появились кадры задержания пособников украинских мошенников в Дагестане

В Дагестане задержали пятерых местных жителей, их заподозрили в причастности к более чем 190 преступлениям телефонных мошенников с Украины. Кадры задержания злоумышленников показала ФСБ.

В ведомстве отметили, что общий ущерб от действий этой преступной группы составил около 100 миллионов рублей. На кадрах видно, как оперативники задерживают подозреваемых на улице и в офисе.

В ходе обысков у преступников изъяли средства связи, носители информации и оргтехнику, которые задержанные использовали в преступных целях.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решением суда участники организованной группы заключены под стражу.

Также в ряде регионов страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов завели свыше 190 уголовных дел.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину в Новосибирской области, который планировал совершить подрыв административного объекта под Белгородом.